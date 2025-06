Frosinone Guazza di San Giovanni

Frosinone si accende di magia e tradizione con la Guazza di San Giovanni, un vibrante festival tra spettacoli, mostre, musica e gastronomia che anima il centro storico. Questo antico rito, radicato nel solstizio d’estate, celebra la natura al suo massimo splendore. L’apice dell’evento sarà lunedì 23 giugno, un momento imperdibile per immergersi nelle radici culturali della nostra terra e vivere un’esperienza indimenticabile.

Spettacoli, mostre, musiche, balli e piatti tradizionali, eventi culturali al centro Storico, per la tradizionale "Guazza di San Giovanni", che vedrĂ il momento culminante lunedì 23 giugno Questo antico rito è legato al solstizio d'estate: nel giorno piĂą lungo dell'anno la natura giunge al.

