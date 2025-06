Fronte caldo ultimatum di Khamenei | Danni irreparabili agli Usa se intervengono

L’ombra di un conflitto imminente si allunga sul Medio Oriente, con Khamenei che gioca le sue carte più dure contro gli Stati Uniti. La tensione si fa insostenibile, tra minacce di danni irreparabili e una fermezza che lascia poche speranze di dialogo. In questo scenario incandescente, la domanda che tutti si pongono è: quali saranno le prossime mosse di una regione già traboccante di instabilità?

E' sempre più alta la tensione in Medio oriente. Dall'angolo di Teheran, la guida suprema Ali Khamenei sferra il suo colpo più duro contro Washington: un secondo messaggio alla nazione che sa di ultimatum, dove le parole pesano come macigni e le minacce volano a raffica tra asset strategici e proxy regionali. "La nazione iraniana non è spaventata da tali minacce. Chiunque conosca l'Iran, il suo popolo e la sua storia non si rivolgerebbe mai a questa nazione con toni minacciosi". L'ultimatum che gela Washington. Khamenei non usa giri di parole. Trump "ci minaccia", chiede "al popolo iraniano di arrendersi", ma la risposta di Teheran arriva tagliente come una lama.