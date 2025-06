Frontale tra un autocarro e uno scooter | 21enne finisce all’ospedale

Nella tranquilla notte di Vico Equense, un drammatico incidente ha sconvolto la comunità: uno scontro frontale tra un autocarro e uno scooter ha coinvolto un giovane di appena 21 anni, finito d'urgenza in ospedale. La scena ha lasciato tutti scioccati, mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause di questo grave incidente. La sua vita ora pende da un filo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Questa notte i carabinieri sono intervenuti sulla SS 145 altezza Km 10+91 per un incidente stradale a Vico Equense. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamenti era avvenuto uno scontro frontale tra un autocarro e uno scooter con in sella un ragazzo del posto 21enne. Il ragazzo è stato trasferito d'urgenza nell'ospedale del mare per la rottura dei polsi, non è in pericolo di vita.

In questa notizia si parla di: frontale - autocarro - scooter - 21enne

