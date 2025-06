Frogs addio alla finale | I ragazzi hanno dato tutto Ma resta l’amaro in bocca

Una giornata di sole e caldo torrido, i Frogs hanno dato il massimo ma si sono dovuti arrendere al Guelfi Sport Center di Firenze. La corsa verso l'Italian Bowl termina qui, lasciando però un ricordo indelebile delle emozioni e dell’impegno dei ragazzi. Ora, i Guelfi volano a Toledo, Ohio, pronti a sfidare i Dolphins Ancona, una vera sorpresa di questa stagione. La passione e la determinazione non si fermano mai: il sogno continua!

La corsa dei Frogs si ferma al Guelfi Sport Center di Firenze. Saranno i Guelfi a volare a Toledo, Ohio, per l' Italian Bowl, dove affronteranno i Dolphins Ancona, autentica rivelazione della stagione. I marchigiani hanno infatti eliminato a sorpresa i campioni in carica Panthers Parma con un 20-14 deciso da un touchdown nell'ultimo minuto. La semifinale, giocata in una giornata di sole e caldo torrido, ha visto prevalere i padroni di casa per 35-23. Eppure l'inizio era stato tutto a favore dei Frogs, avanti 14-0 grazie a un passaggio vincente del quarterback Luke Zahradka per Niccolò Pulsinelli e a una corsa personale da 10 yard dello stesso Zahradka, con entrambe le trasformazioni firmate da Lorenzo Gioco.