Frederic Massara chi è il probabile nuovo direttore sportivo della Roma

Frederic Massara si appresta a rientrare nella Capitale, pronto a prendere le redini del mercato giallorosso come nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo esperienze al Milan e al Rennes, il suo ritorno segna un momento cruciale per il club, che spera di rinvigorire la rosa e rilanciare le ambizioni europee. La sua nomina, ormai quasi certa, apre nuovi scenari e innesca grande entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Frederic Massara sarà , con ogni probabilità , il nuovo direttore sportivo della Roma. In attesa della firma e del conseguente comunicato ufficiale del club giallorosso, il dirigente si prepara a tornare nella Capitale dopo le esperienze al Milan e al Rennes per sostituire Florent Ghisolfi. A quanto appreso dall'Adnkronos infatti, le strade con il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

