Frederic Massara chi è il probabile nuovo direttore sportivo della Roma

Frederic Massara si appresta a tornare nella Capitale come nuovo direttore sportivo della Roma, un ritorno che promette entusiasmo e competenza. Dopo le esperienze al Milan e al Rennes, il dirigente si prepara a prendere in mano i destini del club giallorosso, sostituendo Florent Ghisolfi. La sua nomina rappresenta una svolta importante per la squadra, puntando a rinvigorire il progetto e ad affrontare con determinazione la prossima stagione.

(Adnkronos) – Frederic Massara sarĂ , con ogni probabilitĂ , il nuovo direttore sportivo della Roma. In attesa della firma e del conseguente comunicato ufficiale del club giallorosso, il dirigente si prepara a tornare nella Capitale dopo le esperienze al Milan e al Rennes per sostituire Florent Ghisolfi. A quanto appreso dall’Adnkronos infatti, le strade con il ds francese si separeranno con una risoluzione consensuale del contratto, chiudendo così l’esperienza di Ghisolfi alla Roma, iniziata solamente un anno fa. A pesare sono alcune scelte sul mercato rivelatosi sfortunate così come il caos in panchina dell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Frederic Massara, chi è il (probabile) nuovo direttore sportivo della Roma - Frederic Massara si appresta a rientrare nella Capitale, pronto a prendere le redini del mercato giallorosso come nuovo direttore sportivo della Roma.

