Frattesi Juventus l’ultimo aggiornamento sul centrocampista dell’Inter fa presagire a questo scenario! Ci sarà il clamoroso trasferimento in bianconero del nerazzurro? La risposta

Il mercato estivo della Juventus si infiamma con l'ipotesi di un colpo di scena: Davide Frattesi, attualmente all’Inter, potrebbe approdare a Torino. Le ultime indiscrezioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, alimentano questa possibilità, gettando nuova luce sui piani bianconeri per rinforzare il centrocampo. È un capitolo che promette di accendere ulteriormente le emozioni dei tifosi e di ridefinire gli equilibri della Serie A. Resta da scoprire se questo sogno diventerà realtà.

Frattesi Juventus, il centrocampista dell’Inter può clamorosamente passare in bianconero? Le ultime notizie fanno presagire a questo aggiornamento. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Juventus, che ha tra gli obiettivi principali di questa sessione estiva anche l’inserimento in rosa di almeno un nuovo centrocampista di spessore. Se il sogno Tonali del Newcastle sembra ogni giorno più in salita, le cose non sembrano essere di più ampia apertura perciò che concerne Davide Frattesi. Il centrocampista è legato all’Inter. Già solo per questo motivo è difficile immaginare una trattativa per l’ex giocatore del Sassuolo, nonostante i dirigenti bianconeri lo abbiano opzionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com