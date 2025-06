Frattesi Inter la Juve ancora alla finestra? La sensazione per il futuro del centrocampista

Davide Frattesi, talento emergente del centrocampo nerazzurro, resta al centro di un vivace intreccio di mercato tra Inter e Juventus. La possibile cessione del giocatore apre scenari interessanti per il futuro, con i bianconeri ancora alla finestra in attesa di sviluppi. La situazione si fa incerta e avvincente: quale sarà il destino di Frattesi? La risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre i tifosi aspettano con trepidazione...

nerazzurro è questa: la situazione. Il nome di Davide Frattesi continua ad essere inserito tra i giocatori in possibile uscita dal calciomercato Inter. Tra le squadre interessate c’è anche la Juventus, che continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo dichiarato di rinforzare il centrocampo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle strategie bianconere in vista della prossima stagione. Il club torinese punta all’inserimento di almeno un centrocampista di livello, ma le principali piste si stanno rivelando più tortuose del previsto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, la Juve ancora alla finestra? La sensazione per il futuro del centrocampista

In questa notizia si parla di: inter - frattesi - juve - finestra

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

Secondo Fabrizio Romano, l’Inter di Chivu vuole tenere Nicola Zalewski. La Roma incasserà 6 milioni (plusvalenza totale) per la cessione del polacco #asroma Vai su Facebook

Diretta live calciomercato 16 giugno 2025: torna Dzeko, Napoli stringe per Lucca, Juanlu e Beukema, Juve su Frattesi; Ederson, Juve e Al-Hilal in corsa con l'Inter alla finestra. Ma i Percassi non vogliono mollare; Pazza idea della Juventus: l’alternativa a Tonali potrebbe arrivare dall’Inter.

L’Inter infrange il sogno Frattesi: Juventus costretta a virare! – SKY - La Juventus mette Davide Frattesi nel mirino ma l'Inter scombussola tutti i piani. Segnala inter-news.it

Sky – Frattesi nel mirino della Juve. Ma è cambiato tutto: riflessione in corso - Saranno decisive per il futuro del centrocampista dell'Inter, Davide Frattesi, le prime settimane di lavoro con Chivu ... Riporta fcinter1908.it