Fratelli Passinetti | Campioni Nazionali Master 2025 nella Vela Classe 470

I fratelli Passinetti di Fano hanno scritto una nuova pagina di gloria nella vela italiana, conquistando il titolo di campioni nazionali Master 2025 nella classe 470. Con abilità e determinazione, hanno dominato le tappe di Bellano, Bracciano e Pesaro, portando il nome di Fano in vetta a uno degli sport più tecnici e prestigiosi. Il titolo è un trionfo che consacra il talento e la passione di questi giovani velisti, simbolo di eccellenza e dedizione.

Portano il nome di Fano in vetta alla vela italiana i fratelli Passinetti, nuovi campioni nazionali Master 2025 nella classe 470, una delle categorie più tecniche e prestigiose della vela, nonché classe olimpica. A bordo dell’imbarcazione ITA 4571 del Circolo Velico Sassonia, i due velisti fanesi hanno dominato la classifica generale del Campionato Italiano Master, al termine delle tre tappe disputate tra Bellano, Bracciano e Pesaro. Il titolo è arrivato al termine della regata nazionale ospitata lo scorso weekend dal Club Nautico di Pesaro, dove si è svolta la quinta prova del circuito 470 e l’ultima tappa del campionato riservato ai Master. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fratelli Passinetti: Campioni Nazionali Master 2025 nella Vela Classe 470

In questa notizia si parla di: master - vela - classe - fratelli

Fratelli Passinetti: Campioni Nazionali Master 2025 nella Vela Classe 470; Napoli capitale della vela per la Coppa Italia Master della classe Ilca; Caterina Banti, la vela, le donne e la (finta) parità di genere.

Fratelli Passinetti: Campioni Nazionali Master 2025 nella Vela Classe 470 - I fratelli Passinetti trionfano nel Campionato Italiano Master 2025, portando Fano in vetta alla vela italiana nella classe 470. Riporta sport.quotidiano.net

Vela, campionato italiano Ilca master. Civitanova su tutti. Vinti quattro ori - Per il Club Vela Portocivitanova (Cvp) è stato un weekend perfetto avendo portato a casa quattro titoli fra overall e di categoria al Campionato italiano master della Classe Ilca, organizzato in ... sport.quotidiano.net scrive