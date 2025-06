Fratelli d’Italia in piazza contro i rincari dei ticket farmaceutici

Fratelli d'Italia scende in piazza contro i rincari dei ticket farmaceutici, raccogliendo sostegno durante il mercato settimanale dell Emilia-Romagna. Con entusiasmo e senso civico, numerosi cittadini si sono uniti alla protesta, firmando per chiedere una svolta nelle politiche sanitarie regionali.

Si è svolta nella giornata di lunedì, durante il mercato settimanale, la raccolta firme di Fratelli d’Italia contro i rincari dei ticket farmaceutici introdotti dal 2 maggio dalla regione Emilia-Romagna. Numerose sono state le persone che, grazie ad un rapido passaparola, si sono recate a firmare contro l’ennesimo aumento attuato dalla Regione. "Non è possibile che si continui a fare cassa sulla pelle dei cittadini soprattutto su quelli più deboli – dichiara il consigliere comunale d’opposizione Antonio Margini –.L’incapacità amministrativa della Regione è sotto gli occhi di tutti. L’ unica cosa che riesce bene agli amministratori regionali e locali è aumentare le tasse non avendo la capacità di gestire correttamente il denaro dei contribuenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia in piazza contro i rincari dei ticket farmaceutici

