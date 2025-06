François Villeroy de Galhau | Bitcoin non sono valute sosteniamo l' euro digitale

Nel dibattito sulla finanza digitale, François Villeroy de Galhau mette in chiaro: i bitcoin non sono valute, ma semplici asset digitali. La sua posizione forte si inserisce nel più ampio confronto tra criptovalute e euro digitale, sottolineando l'importanza di un sistema monetario stabile e regolamentato. La domanda resta: quale futuro attende il nostro denaro? Solo il tempo potrà dirlo.

"La risposta brevissima è 'no'. Per essere onesto, non posso farlo, ma comunque non lo farei". Così François Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della Bce, intervenendo alla seconda giornata di Young Factor risponde a chi gli chiedeva se investirebbe in un 'Trump bitcoin'. In generale, ricorda il governatore della banca centrale francese i bitcoin "non sono valute, sono asset digitali in cui si può investire e sono rischiosi, ma non sono valute". I bitcoin "non sono valute, perché non sono accettate ovunque e nessuno è responsabile per il loro valore bitcoin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net