Francis Kaufmann rifiuta l’estradizione in Italia | Siete mafiosi L’ultimo giallo sulla bimba morta | a Malta non risulta mai nata

Una vicenda drammatica e intrisa di mistero scuote l’Italia e oltre. Francis Kaufmann, accusato di gravi crimini, rifiuta l’estradizione e definisce gli italiani “mafiosi”. Tra accuse di omicidio e un inquietante giallo su una bambina morta a Malta, il caso si arricchisce di nuovi dettagli. Ma cosa c’è dietro questa intricata storia? Scopriamo insieme le sfaccettature di un episodio che sta facendo tremare le istituzioni.

Gli italiani? «Sono dei mafiosi». Parola di Francis Kaufmann, l’uomo accusato di aver ucciso una bimba di sei mesi a Villa Pamphili, a Roma e di aver occultato il corpo della presunta moglie. Il 46enne statunitense avrebbe pronunciato queste parole a margine dell’udienza di convalida che si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 18 giugno, davanti alle autorità elleniche. L’uomo, fermato in Grecia nei giorni scorsi con l’accusa di omicidio aggravato, è stato trasferito nel carcere di Larissa, dove rimarrà rinchiuso fino a quando la Corte d’Appello locale non si pronuncerà sulla sua estradizione in Italia. 🔗 Leggi su Open.online