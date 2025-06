Francis Kaufmann l’ultimo alias sui social era Matteo Capozzi In Italia su una barca

Francis Kaufmann, noto sui social come Matteo Capozzi, ha attirato l’attenzione con un passato avventuroso e misterioso: arrivato in Sicilia a marzo su un catamarano privato, con tre sim telefoniche e una bambina nata a Malta. La gip lo definisce “pericoloso” e invoca il carcere. Quali segreti si celano dietro questa figura intrigante? Scopriamolo insieme.

L'americano arrivato a marzo in Sicilia con un catamarano privato. Aveva tre sim telefoniche. La bambina nata a Malta. "Pericoloso, merita il carcere", scrive la gip.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

