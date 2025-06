Francis Kaufmann il presunto assassino di madre e figlia aveva tre carte di credito finanziate dai genitori

Francis Kaufmann, sospettato dell'omicidio di madre e figlia a Villa Pamphili, aveva in tasca tre carte di credito finanziate dai genitori, usate anche per pranzi e cene eleganti. Le fonti riportano che i genitori inviavano all’uomo circa 5-6 mila euro, alimentando il mistero sul suo ruolo in questa tragica vicenda. Ma cosa si cela davvero dietro questa rete di denaro e segreti?

Era in possesso di tre carte che utilizzava anche per pranzi e cene in ristoranti Francis Kaufmann, l'uomo fermato in Grecia in quanto accusato dell'omicidio di una bimba di sei mesi poi trovata senza vita in Villa Pamphili a Roma a poca distanza dal corpo della madre. Secondo quanto si legge oggi su alcuni quotidiani i soldi arrivavano all'uomo, nell'ordine di 5-6 mila euro, da parte dei.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

«Ubriaco, barcollante, con una bottiglia di vino in una mano e la bambina in lacrime sull’altro braccio», così l’ultimo testimone che ha visto Rexal Ford/Francis Kaufmann con la piccola ancora in vita, poche ore prima che lui la uccidesse, descrive le condizioni Vai su Facebook

L’identità segreta di Francis Kaufmann e il giallo delle tre carte di credito nell’omicidio di Villa Pamphili; Francis Kaufmann, quattromila euro al mese e al ristorante con la carta: “Non era un clochard”; Villa Pamphili, si infittisce il mistero Kaufmann: l’alias italiano, la casa a Roma e il viaggio in barca da Malta con madre e figlia.

