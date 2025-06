Francia | aziende cinesi presentano prodotti a Paris Air Show

Alla 55ª edizione del Paris Air Show, l’innovazione cinese conquista gli occhi e il cuore degli appassionati di aeronautica. Le aziende cinesi, tra cui AVIC e Commercial Aircraft Corporation of China, presentano con orgoglio le loro novità all’interno di un evento che, fino al 22 giugno, si conferma come palcoscenico di eccellenza globale. Questa esposizione testimonia il crescente ruolo della Cina nel settore aerospaziale, aprendo nuove frontiere di collaborazione e sviluppo.

Delle persone visitano lo stand dell'Aviation Industry Corporation of China (AVIC) durante la 55ma edizione del Paris Air Show presso il Le Bourget Airport vicino a Parigi, in Francia, ieri 17 giugno 2025. L'evento si e' aperto ufficialmente lunedi' e durera' fino al 22 giugno. La Cina sta presentando alcuni dei suoi prodotti aeronautici di punta all'esposizione. Delle persone visitano lo stand della Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) durante la 55ma edizione del Paris Air Show presso il Le Bourget Airport vicino a Parigi, in Francia, ieri 17 giugno 2025. L'evento si e' aperto ufficialmente lunedi' e durera' fino al 22 giugno.