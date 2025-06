Francesco Risso non è più il direttore creativo di Marni

Francesco Risso, il visionario direttore creativo di Marni, ha annunciato la sua uscita dopo un decennio di innovazioni e successi. Durante questi anni, Risso ha rivoluzionato il modo di interpretare l'eleganza, lasciando un'impronta indelebile nel mondo della moda. La sua capacità di reinventarsi e di guidare con audacia ha guadagnato il rispetto di tutti. «Francesco ha abbracciato lo spirito e i valori della maison e, insieme al team, li ha portati in nuove direzioni, gettando le basi per un futuro ancora più stimolante...»

