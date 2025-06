francesco risso lascia marni

Dopo quasi un decennio di crescita e innovazione, Francesco Risso lascia la direzione creativa di Marni, segnando un nuovo capitolo per la maison milanese. La sua visione spesso audace e profondamente umana ha rivoluzionato il brand, rendendolo un vero laboratorio di creatività . Con gratitudine e nostalgia, rispettiamo questa scelta e attendiamo con entusiasmo quale sarà il prossimo passo del talento italiano nel mondo della moda.

Dopo quasi un decennio alla guida della direzione creativa di Marni, Francesco Risso si congeda dalla maison milanese. La notizia è stata ufficializzata con una nota congiunta da parte del Gruppo OTB e dello stesso designer, che con parole cariche di gratitudine ha salutato un’esperienza che definisce «molto più di quanto avrebbe potuto immaginare». La sua visione istintiva e profondamente emotiva ha trasformato Marni in un laboratorio creativo aperto alla contaminazione culturale, artistica e sensoriale. Gli esordi di Francesco Risso. Nato a Genova nel 1983 e cresciuto tra La Spezia e la Toscana, Risso si forma tra Polimoda a Firenze, Fashion Institute of Technology di New York e Central Saint Martins a Londra. 🔗 Leggi su Panorama.it