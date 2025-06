Francesco Risso lascia Marni dopo dieci anni È la fine di un’era

La scena della moda italiana si prepara a un nuovo capitolo: dopo dieci anni di innovazioni e provocazioni, Francesco Risso lascia Marni, segnando l’inizio di una fase di cambiamenti e nuove visioni. In un mondo in continua evoluzione, questa decisione rappresenta non solo la fine di un’era, ma anche l’opportunità di riscrivere il futuro del brand e dell’intera moda contemporanea. La domanda ora è: quali strade prenderà Marni?

L’ennesimo fulmine a ciel sereno. In un’annata che sembra riscrivere la storia della moda, anche Marni annuncia il suo cambio della guardia. Dopo dieci anni alla guida del brand, Francesco Risso saluta la maison milanese. “Marni è stato uno studio, un palcoscenico, un sogno”, ha dichiarato il designer concludendo un decennio di moda radicale. La notizia arriva in un momento di grande instabilità o, più ottimisticamente, di grande fermento nel fashion system. Il 2025 è l’anno delle svolte, dei debutti, dei ritorni inattesi. E delle uscite che lasciano il segno. Da Prada a Marni: l’arrivo di un outsider. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Francesco Risso lascia Marni dopo dieci anni. È la fine di un’era

