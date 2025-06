Dopo un decennio di creatività e innovazione, Francesco Risso lascia la direzione artistica di Marni, segnando la fine di un’epoca per il brand. L’annuncio, arrivato il 18 giugno, ha suscitato grande scalpore nel mondo della moda, aprendo nuove strade per il futuro. Risso: «Sarò sempre...» un punto di riferimento e fonte di ispirazione, lasciando alle sue creazioni un’eredità indelebile nella storia di Marni.

Dopo un decennio di collaborazione, Francesco Risso e Marni si separano. L’annuncio dell’addio tra lo stilista milanese e la casa di moda del gruppo OTB, guidato da Renzo Rosso, è arrivato il 18 giugno. Risso, 41 anni, approdato in Marni nel 2016 dopo anni trascorsi nell’ufficio stile di Prada, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera potrebbe essere sostituito da Niccolò Pasqualetti, collaboratore di Jil Sander. Risso: «Sarò sempre grato a Renzo Rosso per aver creduto in me». Renzo Rosso ha commentato così l’addio: «Francesco ha abbracciato lo spirito e i valori della maison e, insieme al team, li ha portati verso nuovi orizzonti, costruendo le basi per un nuovo ed entusiasmante capitolo di Marni. 🔗 Leggi su Lettera43.it