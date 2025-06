Francesco Morciano | nuovo acquisto della Stosa per la Virtus

Francesco Morciano, nuovo arrivato della Virtus Stosa, rappresenta il primo grande colpo estivo della società rossoblù. Con la sua esperienza e versatilità, il 27enne proveniente da La Spezia si prepara a portare energia e leadership nel team senese. La sua capacità di segnare e adattarsi ai diversi ruoli farà sicuramente la differenza. Un acquisto di grande valore che promette scintille e grandi risultati per la stagione che sta per iniziare.

È un vero top player il primo colpo estivo della Stosa. La società rossoblù ha raggiunto l’accordo con l’ala forte classe 1996 Francesco Morciano (foto), nella scorsa stagione a La Spezia dove ha trascinato i liguri alla salvezza dopo una seconda fase da protagonista assoluto con oltre 20 punti di media a partita. Si tratta di un’aggiunta molto importante per il roster senese che accoglie un giocatore esperto, duttile e dalle spiccate doti offensive. Un elemento fortemente voluto da coach Evangelisti, che lo ha conosciuto da giovanissimo come compagno di squadra ad Agrigento in A2. Morciano inizia il suo percorso cestistico a Brindisi da aggregato alla prima squadra in serie A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net