Francesco Mocarelli è il nuovo allenatore del Figline per la stagione Eccellenza 2025-26

Francesco Mocarelli, protagonista di una carriera ricca e prestigiosa tra Serie B, Lega Pro e Serie D, approda ufficialmente come nuovo allenatore del Figline per la stagione 2025-26. Con un passato da calciatore di alto livello e un bagaglio di esperienza che spazia tra club storici italiani, Mocarelli porta entusiasmo e competenza nel progetto del team. La sua nomina segna un nuovo capitolo emozionante per il club, pronto a scrivere pagine di successo sotto la sua guida.

Dopo le tante voci dei giorni scorsi, la notizia è diventata ufficiale: Francesco Mocarelli è il nuovo allenatore del Figline. Mocarelli non ha bisogno di presentazioni, considerando la sua lunga carriera da calciatore ad alto livello tra Serie B, Lega Pro e Serie D, vestendo le maglie di Lucchese, Novara, Rondinella, Montevarchi, Arezzo, Grosseto, Frosinone, Perugia e Sangiovannese. Un bagaglio di esperienza sul campo davvero importante, che il neo-allenatore gialloblù metterà a disposizione del Figline per la nuova stagione di Eccellenza 2025-26. Mocarelli si è mostrato carico e determinato nel presentarsi nella sua nuova avventura, dopo l’esperienza precedente con la Colligiana, conclusa molto positivamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Francesco Mocarelli è il nuovo allenatore del Figline per la stagione Eccellenza 2025-26

In questa notizia si parla di: mocarelli - allenatore - figline - francesco

Una due-giorni, su prenotazione, per visitare i resti dell'antico sito nelle campagne di Figline e Incisa, riaperto dopo oltre dieci anni Vai su Facebook

Francesco Mocarelli è il nuovo allenatore del Figline per la stagione Eccellenza 2025-26; Mocarelli allenatore del Figline; Eccellenza. Il Figline riparte dopo la retrocessione: ecco il nuovo allenatore.

Francesco Mocarelli è il nuovo allenatore del Figline per la stagione Eccellenza 2025-26 - Francesco Mocarelli, ex calciatore di Serie B e D, guiderà il Figline in Eccellenza 2025- Lo riporta sport.quotidiano.net

Il Figline affida la panchina a Francesco Mocarelli - Fiorentino, classe 1979, Un nome quello di Mocarelli che non ha bisogno di troppe presentazioni, data anche la s ... Da valdarnopost.it