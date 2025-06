francesco gravaghi rinnova con olimpia milano fino al 2028

Francesco Gravaghi, talento emergente di Olimpia Milano, rinnova il suo impegno con i biancorossi fino al 2028, rafforzando un progetto ambizioso e condiviso. La sua dedizione e il suo talento lo hanno già reso un idolo tra i tifosi, contribuendo a costruire un futuro solido e competitivo per la squadra. Con questa mossa strategica, si sancisce un ulteriore passo verso la conquista di nuovi successi, dimostrando che il percorso è solo all’inizio.

È ufficiale il rinnovo pluriennale di Francesco Gravaghi (foto). La guardia di scuola Olimpia Milano ha firmato un’estensione contrattuale fino al 30 giugno 2028, costituendo dunque un altro tassello nella costruzione del roster per la prossima stagione. In quella che sta per concludersi (domenica l’ultimo atto, lo spareggio promozione Tra Herons Montecatini e Mestre) Gravaghi è diventato presto un idolo della tifoseria biancorossa, sia per le buone cifre (11,1 punti di media con il 36% da tre) sia per l’impatto che molto spesso ha avuto nell’andamento delle partite. "Il rinnovo di Gravaghi testimonia il buon lavoro che stiamo facendo con i giovani – ha dichiarato il presidente della San Giobbe, Giuseppe Trettel, nella nota diffusa dalla società –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net