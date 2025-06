Francesca Michielin torna a parlare dei look di Sanremo | Mi hanno creato un complesso

Francesca Michielin torna a parlare dei look di Sanremo, rivelando come le critiche abbiano influenzato la sua autostima. La cantante, protagonista della nuova puntata di Non lo faccio X Moda, il podcast di Giulia Salemi, ha condiviso aneddoti e riflessioni sulla moda del Festival. La sua sincerit√† e il coraggio di affrontare i commenti pi√Ļ duri sono un esempio di autenticit√† e forza. Scopriamo insieme come Francesca ha reagito e cosa ci insegna questa esperienza.

Francesca Michielin è stata la grande protagonista della nuova puntata di Non lo faccio X Moda, il podcast di Giulia Salemi, dove è tornata a parlare dei suoi look sanremesi: ecco come ha reagito alle dure critiche ricevute.

