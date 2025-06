Francesca Chillemi è incinta

Sorpresa nel mondo dello spettacolo: Francesca Chillemi, 39 anni, sarebbe in dolce attesa! A confidarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, svelando dettagli fino ad ora sconosciuti su questa lieta notizia. Da circa un anno legata all'armatore Eugenio Grimaldi, l'attrice si prepara a dare il benvenuto al suo secondo figlio. La sua felicità si amplifica con questa nuova avventura di vita, che...

Francesca Chillemi sarebbe incinta. A rivelare l'indiscrezione è Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, riporta i dettagli su un retroscena fino a ora sconosciuto. Per l'attrice 39enne, da circa un anno legata all'armatore Eugenio Grimaldi, si tratterebbe del secondo figlio che nascerà a.

La figlia di Francesca Chillemi, Raina: chi è il padre e il mistero della storia finita con l'attrice; Francesca Chillemi paparazzata col presunto nuovo fidanzato, il ricco ereditiere Eugenio Grimaldi, su Diva ....

