Frana di Borca la statale Alemagna chiusa ancora un giorno | giovedì la riapertura controllata a vista Sgomberate tre case

Dopo giorni di apprensione, Borca di Cadore torna a respirare, mentre la Statale Alemagna si prepara alla riapertura controllata. La frana che ha messo in ginocchio il paesaggio e le vite dei residenti sta lentamente lasciando spazio a speranza e ripresa. Tre case sono state sgomberate per motivi di sicurezza, ma il nostro territorio si rialza con determinazione, pronto a ripartire e a guardare avanti.

dalla nostra inviata BORCA DI CADORE (BELLUNO) - Bentornato raggio di sole, a questa terra di fango e sassi. Il pantano si asciuga e la strada si secca: ogni camion che percorre l?Alemagna. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it ¬© Ilgazzettino.it - Frana di Borca, la statale Alemagna chiusa ancora un giorno: gioved√¨ la riapertura controllata a vista. Sgomberate tre case

