Fracchiolla pianifica il futuro della Reggiana | focus sull' attacco con Artistico e Vacca

su un rafforzamento offensivo, puntando su artistico e vacca per dare nuova linfa all’attacco della Reggiana. Con una strategia chiara e mirata, Fracchiolla mira a costruire una squadra più forte e competitiva, pronta a conquistare una salvezza più tranquilla e duratura. La sfida è lanciata: il futuro granata si disegna con ambizione e determinazione.

Priorità all’attacco. Il nuovo ds Fracchiolla sta iniziando a progettare la squadra che nella prossima stagione dovrà inseguire una salvezza (magari un po’ meno faticosa) cercando di conservare gli elementi più importanti nello scacchiere di Dionigi e di dare allo stesso mister i rinforzi adeguati nei reparti che in questo momento hanno meno garanzie. Per questo motivo le attenzioni dei dirigenti granata sono attualmente focalizzate soprattutto sul reparto avanzato: il più difficile da comporre perché i prezzi sono mediamente alti e i giovani ‘pregiati’ si accasano alla svelta. La strategia impone infatti, intanto, di cercare di assicurarsi quei prospetti di valore che potrebbero avere richieste da squadre importanti ma che, di fronte ad un progetto di sviluppo che gli garantisca minutaggio e fiducia, possono accettare un’esperienza ‘formativa’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fracchiolla pianifica il futuro della Reggiana: focus sull'attacco con Artistico e Vacca

