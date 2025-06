FOTO Un polo spumantistico di prima qualità | la nuova mission della Cantina del Taburno

La Cantina del Taburno, con il suo patrimonio di passione e tradizione, si sta reinventando come un polo spumantistico di prima qualità. La nuova mission mira a valorizzare il passato, mantenendo vivo lo spirito di innovazione e miglioramento continuo. Enzo Rillo ha fatto della storia un punto di partenza per proiettarsi verso un futuro brillante, dove eccellenza e sostenibilità guideranno ogni azione. E tante sono le sfide che ci attendono, pronte a trasformare ogni traguardo in un nuovo capitolo di successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Fare in modo che si faccia tesoro del passato, capendo di proiettarsi nel futuro con lo stesso spirito e con una voglia di migliorarsi che deve rappresentare la molla per ogni azione. E' quasi un mantra per la Cantina del Taburno da quando è stata acquisita da Enzo Rillo. Sapere che tutto il buono che è stato fatto prima deve rappresentare una base solida per ciò che, invece, deve essere ancora realizzato. E tante sono le cose fatte nel nuovo percorso: dalla ristrutturazione all'introduzione di macchinari nuovi e di ultima generazione, nuovi sistemi di vinificazione e chi più ne ha più ne metta.

