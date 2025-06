Fortore chiesto lo stato di calamità per la violenta grandinata

La recente violenta grandinata ha causato ingenti danni nel Fortore, spingendo le autorità locali a chiedere lo stato di calamità. La Giunta della Comunità Montana si è subito mobilitata, approvando misure cruciali per fronteggiare l’emergenza maltempo e incendi boschivi, tra cui il progetto forestale 2025-2026. Scopri come queste iniziative mirano a ripristinare e proteggere il territorio colpito, offrendo speranza e soluzioni concrete per il futuro.

Comunicato Stampa La Giunta della Comunità Montana del Fortore approva importanti misure per emergenza maltempo e incendi boschivi. Via libera anche al progetto forestale 2025-2026 Si è riunita questa mattina la Giunta della Comunità Montana del Fortore che ha deliberato . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Fortore, chiesto lo stato di calamità per la violenta grandinata

In questa notizia si parla di: fortore - chiesto - stato - calamità

Fortore, chiesto lo stato di calamità per la violenta grandinata; Maltempo, bombe d’acqua nel Foggiano e grandine killer per l’uva.