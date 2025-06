Forte Gisella in Danza Festival

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Verona, dove l’arte della danza contemporanea si illumina con energia e passione. Forte Gisella in Danza Festival, giunto alla sua quarta edizione, porta sul palco performance innovative e coinvolgenti, frutto del talento di compagnie professionali come ErsiliaDanza. Un’occasione imperdibile per gli amanti del movimento e della creatività. Al Festival…

ErsiliaDanza, compagnia professionale di danza contemporanea sostenuta dal Ministero della Cultura, organizza a Verona la quarta edizione del festival Forte Gisella in Danza, negli ultimi due weekend di giugno, 20-21-22 e 27-28-29 giugno 2025, a Forte Gisella, in via Mantovana, 117.

