Forte dei Marmi | al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione al PalaForte

Il Forte dei Marmi si prepara a vivere un'altra emozionante stagione sportiva, aprendo oggi la campagna abbonamenti al PalaForte. Con tariffe convenienti e opzioni personalizzate, i tifosi avranno l'opportunità di sostenere la squadra in ogni match, dai regolari ai playoff. La società rossoblù ha pensato a tutti: famiglie, appassionati e supporters più esigenti. Non perdere l'occasione di essere parte di questa grande avventura!

Il Forte dei Marmi apre oggi la campagna abbonamenti. Prevista un’unica opzione: 100 euro per vedere tutti match al PalaForte (stagione regolare,eventuali play off play out), offerta ridotta a 60 euro (per i minori tra i 12 e i 18 anni e per gli Over 75), mentre per i più esigenti ci sarà la possibilità di acquistare il posto riservato, in tribuna centrale o poltroncine, eo il parcheggio auto riservato. Ma la società rossoblù ha anche pensato alle famiglie: con due abbonamenti Senior in omaggio quello per il figlio minorenne. L’obiettivo sarà la salvezza: 3 stranieri, tanti giovani e la certezza di Gnata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net