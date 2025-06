Forse le Nazioni Unite dovrebbero rivedere le decisioni del 1948 su Israele e Palestina

Le tensioni in Medio Oriente ci ricordano che ignorare le lezioni del passato può portare a conseguenze devastanti. Combinando la saggezza di Machiavelli e Burke, emerge un monito: le decisioni delle Nazioni Unite del 1948 meritano una riflessione approfondita. La storia ci insegna che la Palestina, per la sua posizione strategica e geografica, rimane al centro di un conflitto che, se non gestito con attenzione, potrebbe ripercuotersi su tutta la regione e oltre.

di Claudio Trevisan Combinando i pensieri di Machiavelli e del filosofo Edmund Burke si potrebbe dire che quello che sta succedendo nel Medio Oriente conferma che: "I difetti dell'uomo sono sempre i medesimi, pertanto chi ignora la storia rischia di ripeterla e, (causa armi sempre più potentisofisticate), con conseguenze devastanti". La storia ci racconta che la Palestina, a causa della sua posizione strategicacommerciale, geografia (piccole dimensioni, difficile da difendere) e religioni (sacra a tre grandi fedi), negli ultimi 3,000 anni é stata invasa da vari imperi, per esempio gli antichi ebrei, persiani, greci, romani, arabi musulmani, crociati, mamelucchi, turchi e britannici.

