Formigine Calcio | Esonero a Sorpresa per Mister Notari

L'estate del Formigine Calcio si trasforma in un vero e proprio vortice di emozioni. Dopo aver salutato mister Cattani e il ds Ghidini, la società aveva scelto di affidarsi a Mauro Melotti e a mister Bob Notari per rinvigorire la squadra. Ma, a sorpresa, lunedì sera arriva l'addio al nuovo tecnico, lasciando tifosi e addetti ai lavori senza parole. Il club ora si trova di fronte a una sfida cruciale per il futuro.

Da un colpo di scena all’altro, l’estate calcistica del Formigine non è per deboli di cuore. Dopo l’addio da mister Cattani e dal ds Ghidini e la scelta di puntare sul dg Mauro Melotti e su mister Bob Notari, lunedì sera dopo cena è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la chiusura del rapporto col nuovo tecnico, annunciato appena 15 giorni prima. "Il Formigine – si legge nella nota – preso atto del fatto di non essere in grado di soddisfare le esigenze e la professionalità indiscussa del mister Notari ha deciso di interrompere il rapporto per permettere a lui di valutare altre situazioni più adeguate per il suo futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Formigine Calcio: Esonero a Sorpresa per Mister Notari

In questa notizia si parla di: mister - formigine - notari - calcio

Formigine Calcio: Esonero a Sorpresa per Mister Notari; CALCIO ECCELLENZA: IL REAL FORMIGINE E BOB NOTARI SI LASCIANO ANCORA PRIMA DI PARTIRE; Dilettanti – Eccellenza – Clamoroso a Formigine: già interrotto il rapporto con mister Notari.

Formigine Calcio: Esonero a Sorpresa per Mister Notari - Il Formigine Calcio interrompe il rapporto con Mister Notari dopo soli 15 giorni. Riporta msn.com

Eccellenza, clamoroso: mister Notari lascia già il Formigine - Sport: La società ha deciso di interrompere il rapporto col mister per permettere a lui di valutare altre situazioni più adeguate per il suo futuro ... Come scrive lapressa.it