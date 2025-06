Forlì celebra il Corpus Domini | processione in Piazza Saffi e messa con il vescovo Corazza

Giovedì sera, Forlì si vestirà di fede e tradizione con la celebrazione del Corpus Domini. Alle 20.30, la cattedrale accoglierà il vescovo Livio Corazza per una messa solenne, seguita dalla suggestiva processione attraverso le vie del centro storico. Un momento di profonda spiritualità che unisce comunità e devozione, lasciando tutti con il cuore colmo di pace e unità. La tradizione continua e invita tutti a partecipare a questo evento speciale.

