Forbidden Fruit – La nuova soap turca di Canale 5

L’estate su Canale 5 si accende con un nuovo grande successo! Dopo il trionfo di serie come La Forza di una Donna, arriva Forbidden Fruit, la soap turca che ha già conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Con sei stagioni e tantissime emozioni, questa storia avvolgente promette di tenere incollati allo schermo. Preparatevi a scoprire i misteri e le passioni che renderanno ogni pomeriggio indimenticabile. Non perdete l’appuntamento: Forbidden Fruit sta per arrivare!

Dopo il successo di altre serie turche come La Forza di una Donna, Mediaset continua la sua estate seriale puntando su un nuovo fenomeno: Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma ), in arrivo su Canale 5 da 30 giugno 2025 nella fascia pomeridiana, subito dopo La Forza di una Donna e prima di Pomeriggio Cinque Estate. Con sei stagioni e 177 episodi da 120 minuti, Forbidden Fruit ha conquistato il pubblico in Turchia (2018–2023) e in molti altri Paesi, diventando un cult delle dizi moderne. Trama Forbidden Fruit. La storia ruota attorno a due sorelle molto legate ma diverse: Y?ld?z (Eda?Ece), ambiziosa e affascinata dai lussi, viene ritrovata e assunta da Ender (?evval?Sam) per realizzare un piano: fingersi amante del marito Halit Argun, convincendolo a un divorzio vantaggioso Zeynep (Sevda?Erginci), la sorella più pura, trova lavoro nello studio di Alihan Ta?demir (Onur?Tuna), scoprendo un mondo fatto di potere e segreti. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

