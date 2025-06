Fondo pensione Espero per silenzio-assenso su SIDI disponibili le funzioni NOTA

Il Ministero ha annunciato, con nota del 18 giugno, la disponibilità in ambiente SIDI delle nuove funzioni dedicate alla gestione delle adesioni al fondo pensione Espero per silenzio-assenso. Questa innovazione semplifica notevolmente il processo, offrendo maggiore trasparenza e efficienza nella gestione delle iscrizioni. Per tutti gli operatori del settore, conoscere queste novità significa essere sempre aggiornati su strumenti che migliorano il nostro lavoro. Scopriamone insieme i dettagli.

Facendo seguito alla nota dell'11 giugno, il Ministero, con nota del 18 giugno, comunica che sono disponibili in ambiente SIDI le funzioni dedicate alla gestione delle adesioni al fondo pensione Espero per silenzio-assenso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: nota - fondo - pensione - espero

Fondo pensione Espero, silenzio-assenso: ecco come funziona e chi è coinvolto. Nota del Ministero [PDF] - Con l'accordo del 16 novembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito introduce nuove modalità di adesione al Fondo pensione complementare Espero, coinvolgendo il personale scolastico assunto a tempo indeterminato dal 2019.

Fondo pensione Espero, silenzio-assenso: ecco come funziona e chi è coinvolto. Nota del Ministero [PDF]; Fondo Espero, emanata la circolare applicativa di adesione attraverso il silenzio-assenso; Modalità di adesione al Fondo pensione complementare “Espero” [Circolare].

Fondo pensione Espero, silenzio-assenso: ecco come funziona e chi è coinvolto. Nota del Ministero [PDF] - Con la sottoscrizione dell’Accordo del 16 novembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito nuove modalità per regolare l’adesione al Fondo pensione complementare Espero. Da orizzontescuola.it

Emanata la circolare su modalità di adesione al Fondo Pensione Complementare ESPERO - 133215 che disciplina le modalità di adesione al Fondo di pensione complementare Espero. rietinvetrina.it scrive