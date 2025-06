Fondo Espero aperte le nuove funzioni SIDI | ecco come aderire o negare il consenso NOTA

Se sei un docente assunto dopo il 1° gennaio 2019 o dal 2025/26, è fondamentale conoscere le nuove funzionalità del portale SIDI riguardanti il Fondo Espero. Attiva o negozia il consenso facilmente seguendo la nostra guida passo passo, e scopri tutte le scadenze da rispettare. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: ecco come garantire la tua partecipazione o opporsi in modo semplice e rapido.

Attivate sul portale SIDI le nuove funzioni per l’adesione al Fondo Espero. La procedura, che riguarda il personale scolastico assunto dopo il 1° gennaio 2019 e i neoassunti dal 202526, prevede la regola del silenzio-assenso. Ecco una guida chiara su come procedere e sulle scadenze. Fondo Espero: aperta la nuova procedura sul portale SIDI Il . Fondo Espero, aperte le nuove funzioni SIDI: ecco come aderire o negare il consenso NOTA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso. Mercoledì i sindacati al Ministero per le indicazioni operative. Anief: “No all’adesione automatica, servono consapevolezza e informazione - Il Fondo Espero avvia il silenzio-assenso per la pensione complementare del personale scolastico. Mercoledì 21 maggio a Roma, i sindacati si incontrano al Ministero per chiarimenti e indicazioni operative.

Nella giornata di mercoledì 11 giugno il Ministero dell'istrizione e del Merito ha diramato la nota 133215 con la quale disciplina la questione del consenso informato relativamente all'adesione al fondo complementare Espero, adesione che potrà avvenire, oltre Vai su Facebook

