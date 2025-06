fondi ue indagato consigliere regionale

Un'ombra di scandalo scuote le Marche: un consigliere regionale e altri funzionari sono sotto inchiesta per corruzione e malversazione, con accuse che coinvolgono circa 300mila euro di fondi europei destinati all'agricoltura. L’indagine, ancora aperta, sta mettendo in discussione l'integrità del sistema politico e amministrativo locale, sollevando domande su trasparenza e responsabilità . La vicenda promette di scuotere i vertici regionali e approfondire il tema della gestione dei fondi pubblici.

Fermo, 18 giugno 2025 – Corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche per l’agricoltura e malversazione per circa 300mila euro ai danni dello Stato. Sono queste le accuse per cui sono indagati un consigliere regionale, il presidente di un consorzio agricolo della Valdaso con sede a Fermo, il presidente facente funzioni pro tempore e due tecnici amministratori. L’indagine, che sta facendo tremare il Consiglio regionale delle Marche e il Fermano, è condotta dal Corpo forestale dei carabinieri di Ascoli e coordinata dalla Procura della Repubblica di Fermo. Secondo indiscrezioni, tutto sarebbe partito da alcuni accertamenti sul presidente protempore del Consorzio agricolo, che vive ad Ascoli Piceno, proprio dagli uomini della Forestale ascolana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it