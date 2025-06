Fondazione Made in Sicily | un museo per l' identità siciliana

La Fondazione Made in Sicily Museum nasce a Roma con l’obiettivo di celebrare e preservare l’autentica identità siciliana, sfidando le migrazioni di massa e rafforzando il legame tra la terra natale e i suoi figli nel mondo. Con oltre 826.000 siciliani residenti all’estero, questa iniziativa è un atto di orgoglio e riscatto culturale, che ha iniziato il suo cammino il 9 maggio, data simbolo di rinascita e memoria.

Roma, 18 giu. (askanews) - La diaspora siciliana rappresenta una delle sfide più significative per la comunità isolana, con oltre 15.000 partenze solo nel 2023 e un totale di 826.616 siciliani residenti all'estero. Questo fenomeno migratorio, che ha radici profonde nella storia italiana, ha portato alla nascita della Fondazione Made in Sicily Museum, ufficialmente costituita il 9 maggio di quest'anno. La data non è casuale, poiché coincide con l'anniversario della morte di Peppino Impastato, simbolo della lotta alla mafia. Giovanni Callea, uno dei promotori del progetto, ha dichiarato: "L'immigrazione siciliana rappresenta uno dei più significativi fenomeni migratori della storia italiana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fondazione Made in Sicily: un museo per l'identità siciliana

