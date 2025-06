Fondazione della Comunità Bergamasca | 1,4 milioni assegnati per sociale cultura e ambiente

La Fondazione della Comunità Bergamasca sancisce un importante passo avanti con 14 milioni di euro destinati a progetti sociali, culturali e ambientali. Presentando gli esiti dei bandi 2025, sono stati selezionati 131 progetti che spaziano dalla lotta alla povertà alla tutela del patrimonio naturale e culturale. Un impegno concreto per migliorare la qualità della vita e preservare il nostro territorio. Dalla povertà e grave marginalità…

Bergamo. Fondazione della Comunità Bergamasca presenta gli esiti dei bandi territoriali 2025 relativi alle tre aree istituzionali di intervento – Sociale, Cultura e Ambiente –, per un finanziamento complessivo di 1,4 milioni di euro. Sono 131 i progetti selezionati, di cui 60 nel Sociale (per un finanziamento complessivo di 710 mila euro) e 60 nella Cultura (500 mila euro) e 11 nell’Ambiente (190 mila euro). Dalla povertà e grave marginalità alle disuguaglianze educative, dall’attenzione alla salute mentale dei più giovani alla tutela del patrimonio storico-artistico locale, alla fruizione inclusiva e consapevole del territorio e del patrimonio naturale e ambientale, Fondazione della Comunità Bergamasca conferma il primo impegno a sostegno di iniziative di promozione sociale a favore del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fondazione della Comunità Bergamasca: 1,4 milioni assegnati per sociale, cultura e ambiente

