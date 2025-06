Foden e Doku stendono il Wydad | parte bene il Mondiale del City Esordio di Reijnders

Il debutto del City nel mondiale si apre con una vittoria brillante di Foden e Doku contro il Wydad, segnando un inizio promettente per la squadra di Guardiola. Esordio positivo anche per Reijnders, protagonista con gol e assist, e riconfermato come man of the match. Nonostante le scelte tattiche iniziali di Guardiola e l'espulsione di Lewis, i Citizens dimostrano di essere pronti a conquistare il torneo, lasciando il segno fin dalla prima sfida.

Gol e assist per il nazionale inglese, man of the match della prima gara del gruppo della Juve. Guardiola tiene inizialmente in panchina Haaland, Rodri e Gundogan. Espulso Lewis nel finale.

