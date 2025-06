Floris London | racconto di una profumeria alla Harry Potter E di Sua Maestà

Nell’atmosfera avvolgente di Floris London, il celebre marchio di profumi d’Inghilterra fondato nel 1730, si intrecciano storie di eleganza e tradizione. Immaginate una profumeria alla Harry Potter, dove ogni fragranza custodisce un segreto e trasporta i clienti in un mondo magico di aromi raffinati. Edward Bodenham, con la sua grazia e savoir-faire, incarna perfettamente questa magia, rendendo ogni visita un’esperienza unica e indimenticabile. La storia continua…

MEZZOGIORNO e 37 minuti: Edward Bodenham sorseggia un tè. In Italia è l’ora dello spritz, ma lui è inglesissimo: quando mi avvicino scatta in piedi con mossa da gentiluomo “srotolandosi” dalla poltroncina e sussurra un saluto in puro accento british, con le consonanti aspirate, stile BBC. D’altronde, questo garbato mister dalla classe naturale è il nono discendente del fondatore di Floris London, il più antico marchio di profumi d’Inghilterra, fornitore ufficiale della Casa Reale inglese. Dal 1730 il brand è un’istituzione per gli amanti di bouquet raffinati, con un passato da raccontare: le fragranze create nella storica bottega londinese all’89 di Jermyn Street hanno conquistato Winston Churchill, Marilyn Monroe e. 🔗 Leggi su Amica.it