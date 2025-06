Fiumicino sui servizi è scontro frontale tra Stasio e Ferreri

Fiumicino, 18 giugno 2025 – Un duro scontro frontale tra Mauro Stasio e Maurizio Ferreri scuote il panorama politico locale. Il tema dei servizi sociali e della disabilità diventa il campo di battaglia delle accuse e delle rivendicazioni più energiche. Stasio, con fermezza, rilancia la sua posizione, puntando il dito contro chi tenta di distanziarsi dalle proprie responsabilità passate. E la tensione continua a salire, mentre il dibattito si infiamma: ma come evolverà questa sfida?

Fiumicino, 18 giugno 2025– Mauro Stasio rilancia la sfida politica sul terreno dei servizi sociali e della disabilità, e lo fa con toni netti. L'affondo è diretto a Maurizio Ferreri, ex consigliere comunale di Demos, reo – secondo Stasio – di parlare oggi come se non avesse avuto responsabilità dirette nella gestione passata del settore. "Vorrei rispondere con chiarezza e senza ipocrisie – ha detto il consigliere comunale – a chi oggi prova a impartire lezioni, dimenticando il ruolo avuto dal proprio partito negli anni scorsi". L'oggetto del contendere ruota intorno a decisioni prese durante l'ultima amministrazione Montino, con Demos in maggioranza e un proprio assessore proprio ai Servizi sociali.