Fiumicino Catini | Intitolato a Cesare Zaini il collegamento tra Passoscuro e Maccarese

Fiumicino, 18 giugno 2025- Sabato 21 Giugno alle ore 18, si terrà l'intitolazione del Ponte di Collegamento Passoscuro-Maccarese a Cesare Zaini, alla presenza del Sindaco Mario Baccini. L'evento, che si svolgerà in Via Ghilarza N1 a Passoscuro, rappresenta un'importante occasione per celebrare la memoria di Zaini, figura significativa per la comunità locale. Il consigliere Massimiliano Catini ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, che non solo onora il passato, ma rafforza anche i legami tra le diverse frazioni del territorio, dando la notizia di questa importante intitolazione: "Sabato 21 Giugno ore 18 verrà intitolato alla presenza del Sindaco Mario Baccini il Ponte di Collegamento Passoscuro Maccarese a Cesare Zaini" La memoria di Cesare Zaini.