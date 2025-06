Fiuggi Sala Bomboniera gremita per Marianna Aprile

Fiuggi si è animata con un’atmosfera magica e gremita di emozioni, nella suggestiva Sala Bomboniera del Teatro Comunale, per celebrare Marianna Aprile. Un evento coinvolgente che ha dato il via alla decima edizione della Rassegna Letteraria “Trovautore”, promettendo di portare in piazza momenti unici e di grande ispirazione. La città si prepara ad accogliere una tre giorni all’insegna della cultura e della creatività.

