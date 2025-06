Fissati i funerali di Matteo Doretto morto su un tracciato di rally a 21 anni

Il mondo del rally piange la perdita di Matteo Doretto, giovane talento scomparso a soli 21 anni in un tragico incidente durante i test in Polonia. I funerali si terranno giovedì 26 giugno alle 10:30 nel duomo di Pordenone, un momento di commozione e ricordo per onorare la memoria di un promettente pilota che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti.

Si terranno giovedì 26 giugno alle 10:30 in duomo a Pordenone funerali di Matteo Doretto, morto a 21 anni a seguito di un grave incidente nel corso dei test di una gara di rally. Il pilota si trovava in Polonia per il campionato giovanile ERC quando, nel corso di una sessione, ha perso il.

IL PILOTA 21ENNE MATTEO DORETTO È MORTO NEL RALLY DI POLONIA Tragedia nel corso dei test pre-gara del Rally di Polonia: il campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, di Pordenone, è morto all'età di 21 anni per le conseguenze di Vai su Facebook

L’ultimo saluto a Matteo Doretto: giovedì 26 i funerali a Pordenone - PORDENONE – Saranno celebrati il prossimo 26 giugno alle ore 10:30 i funerali di Matteo Doretto, il giovane pilota friulano di soli 21 anni che ha perso tragicamente la vita durante le prove del Rally ... Secondo nordest24.it

Matteo Doretto muore sul tracciato di rally a 21 anni: c'è il via libera della Procura per riportare il pilota a casa - Ultimi ostacoli burocratici per riportare in Friuli la salma del ventunenne Matteo Doretto, il pilota vittima di un incidente mentre affrontava alla guida della sua Peugeot 208 Rally4 ... Da ilgazzettino.it