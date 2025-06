Firmato il contratto del comparto Sanità | ecco gli aumenti per 581mila tra infermieri ostetriche e amministrativi

Dopo un lungo e intenso percorso negoziale, è stato finalmente firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Sanità 2022-2024, coinvolgendo oltre 580mila professionisti tra infermieri, ostetriche e amministrativi. Questo importante accordo porterà significativi aumenti salariali, riconoscendo il valore essenziale di chi opera ogni giorno per la salute pubblica. Un passo avanti che garantirà maggiori tutele e condizioni più adeguate per tutto il personale sanitario non medico.

Dopo un lungo e articolato percorso negoziale, iniziato nel 2024 e proseguito nei mesi successivi, è stata firmata oggi la preintesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Sanità per il triennio 2022-2024, che riguarda oltre 580mila dipendenti non medici del Servizio sanitario nazionale. L'accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Nursind, Cisl, Fials.

