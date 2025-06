Firmata l’intesa sul rinnovo del contratto della sanità Cgil e Uil contrarie | Svilente Nursing Up cambia idea e dice sì

Dopo mesi di intense trattative, la pre-intesa sul rinnovo del contratto della sanità italiana per il triennio 2022-2024 è stata firmata dalla maggioranza dei sindacati, coinvolgendo oltre 580mila lavoratori. Nonostante le opposizioni di Cgil e Uil, Nursing Up cambia posizione e si unisce all’accordo. Un passo importante che promette miglioramenti concreti per tutto il personale sanitario, segnando una svolta nel settore. L’accordo entrerà in vigore questo autunno, portando nuove speranze e opportunità.

La maggioranza dei sindacati ha firmato. Dopo mesi di trattative, è stata raggiunta la pre-intesa per il rinnovo del contratto nazionale del comparto Sanità, relativo al triennio 2022-2024, nonostante il parere negativo di Cgil e Uil. L’accordo entrerà in vigore in autunno, dopo le verifiche finali sul testo, e coinvolgerà oltre 580mila lavoratori del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, tecnici, amministrativi e personale sanitario non medico. Prevede uno stanziamento complessivo di circa 1,78 miliardi di euro, con un aumento medio di 172 euro lordi al mese per tredici mensilità, pari a un incremento del 6,8% degli stipendi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Firmata l’intesa sul rinnovo del contratto della sanità. Cgil e Uil contrarie: “Svilente”. Nursing Up cambia idea e dice sì

