Firenze tornano i Fochi di San Giovanni | il programma delle celebrazioni

Firenze si prepara a vivere ancora una volta l’emozione dei Fochi di San Giovanni, un appuntamento imperdibile che unisce tradizione, spettacolo e passione. Dal 21 al 24 giugno, la città si anima con eventi suggestivi dedicati al suo Santo Patrono, culminando il 24 sera con uno dei fuochi d’artificio più belli d’Italia. Come ogni anno, sarà la generosità della Fondazione CR Firenze a rendere indimenticabile questa celebrazione, regalando alla città un momento di pura magia.

Dal 21 al 24 giugno, Firenze festeggia il suo Santo Patrono, San Giovanni Battista, con una serie di eventi che si sviluppano lungo quattro giorni intensi di celebrazioni, culminando la sera del 24 giugno con il tradizionale spettacolo dei Fochi di artificio che dal piazzale Michelangelo illuminano a giorno l'Arno e il cuore storico della città. Come ogni anno, sarà la Fondazione CR Firenze a regalare alla città l'atteso spettacolo pirotecnico, organizzato dalla Deputazione della Società di San Giovanni Battista, organizzazione di volontariato nata nel 1796. I festeggiamenti, realizzati in collaborazione con il Comune di Firenze, iniziano il 21 giugno alle 21 con la Cetilar Run Notturna di San Giovanni - 85a Edizione, gara podistica di 9,9 km che partirà da piazza Duomo e attraverserà tutto il centro storico.

