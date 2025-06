Firenze donne da ricordare | Angela Antonini porta sul palco ' Mujeres'

Firenze si prepara a celebrare donne straordinarie che hanno scritto pagine importanti della storia con talento e coraggio. Angela Antonini porta sul palco un tributo vibrante, ispirato alle “Mujeres” di Eduardo Galeano, per rivivere le storie di chi ha sfidato il potere e lasciato un’impronta indelebile. Un appuntamento imperdibile giovedì 19 giugno al Centro Giovani Sonoria, nell’ambito dell’Anteprima Avamposti Teatro Festival: un viaggio tra memoria e forza femminile da non perdere.

Firenze, 18 giugno 2025 – Donne da ricordare per il loro talento, per il coraggio con cui si sono addossate il peso di una causa, per la fierezza delle loro risposte al potere. Donne che lo scrittore Eduardo Galeano ha immortalato nel suo ultimo libro “Mujeres” e che rivivranno nello spettacolo di Angela Antonini, giovedì 19 giugno al Centro Giovani Sonoria di Firenze, nell’ambito dell’Anteprima Avamposti Teatro Festival – Estate Fiorentina 2025. Inizio ore 21, ingresso libero. Cosa accadrebbe se una donna si svegliasse un mattino trasformata in uomo? E se la famiglia non fosse il campo di allenamento dove il bimbo impara a comandare e la bambina a ubbidire? E se l'innocenza diventasse dignità? Non è solo una questione geografica, in ogni paese c’è un Sud e un Nord, anzi dentro ogni persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it