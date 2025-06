Firenze celebra la Giornata dello yoga con un evento dedicato al benessere

Firenze celebra la Giornata Internazionale dello Yoga con un evento imperdibile dedicato al benessere e alla crescita personale. Il 21 giugno, in due location iconiche come il Parco delle Cascine e la Manifattura Tabacchi, Maca District, insieme a Lostudioesse e Bottega Biologica, invita cittadini e visitatori a immergersi in momenti di relax, consapevolezza e armonia. Un’occasione unica per riscoprire il proprio equilibrio interiore nel cuore della splendida Firenze.

Firenze, 18 giugno 2025 - In occasione della Giornata internazionale dello yoga, Maca District promuove un evento dedicato al benessere e alla consapevolezza, articolato in due appuntamenti speciali realizzati in collaborazione con Lostudioesse e Bottega Biologica. La giornata si svolgerĂ sabato 21 giugno in due luoghi simbolo della cittĂ di Firenze: il parco delle Cascine e la Manifattura Tabacchi. Una scelta che riflette l’identitĂ stessa di Maca District, il cui nome nasce dall’unione di “Manifattura” e “Cascine”, con l’intento di creare un ponte attivo tra questi due spazi e restituire loro una rinnovata funzione culturale e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze celebra la Giornata dello yoga con un evento dedicato al benessere

